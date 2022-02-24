Молдавия закрыла воздушное пространство из-за ситуации на Украине

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Молдавия в 13:00 по московскому времени закрыла воздушное пространство из-за ситуации на Украине, сообщил вице-премьер Андрей Спыну в своем телеграм-канале.

"Принимая во внимание ситуацию в регионе, Высший совет безопасности рекомендовал закрыть воздушное пространство Молдавии. Управление гражданской авиации выполнит рекомендацию. Рейсы будут направлены в другие аэропорты", – заявил Спыну.

24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

После этого полеты гражданских самолетов над Украиной ограничили из-за возможных угроз. Ограничения установили в границах Киевского, Днепрского, Львовского, Одесского, Симферопольского районов.

Также стало известно, что работа аэропортов в ряде городов на юге России приостановлена из-за осложнения ситуации вокруг Украины. В Росавиации уточнили, что временно не работают аэропорты Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Орла, Курска, Воронежа и Симферополя. Пассажирам ближайших рейсов и встречающим рекомендовали не приезжать в воздушные гавани.

Российские авиакомпании вернут пассажирам деньги за отмененные рейсы на юг страны. О возврате средств уже заявили "Победа", Utair и S7.