СК возбудил дело в связи с угрозой насилия в отношении правоохранителей в центре Москвы

24 февраля, 23:36
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Следователи возбудили уголовное дело против девушки, бросившей в сотрудников полиции бутылку с зажигательной смесью. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ Следственного комитета России по столице.
В ведомстве пояснили, что вечером 24 февраля подозреваемая участвовала в несанкционированном мероприятии в центре Москвы, вблизи Пушкинской площади. Она бросила в сотрудников правоохранительных органов бутылку с зажигательной смесью.
Позднее полицейские задержали подозреваемую 1999 года рождения. В ближайшее время девушка будет доставлена в подразделение ведомства для проведения с ней необходимых следственных действий.
Уголовное дело было возбуждено по статье 318 УК РФ "Угроза применения насилия в отношении представителя власти".
Ранее сотрудники полиции задержали 600 участников несогласованного мероприятия в центре Москвы. Кроме того, об ответственности за участие в незаконных мероприятиях предупредили в Следственном комитете. В ведомстве отметили, что призывы и непосредственное участие в несогласованных акциях "влекут серьезные правовые последствия".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: