СК возбудил дело в связи с угрозой насилия в отношении правоохранителей в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следователи возбудили уголовное дело против девушки, бросившей в сотрудников полиции бутылку с зажигательной смесью. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ Следственного комитета России по столице.

В ведомстве пояснили, что вечером 24 февраля подозреваемая участвовала в несанкционированном мероприятии в центре Москвы, вблизи Пушкинской площади. Она бросила в сотрудников правоохранительных органов бутылку с зажигательной смесью.

Позднее полицейские задержали подозреваемую 1999 года рождения. В ближайшее время девушка будет доставлена в подразделение ведомства для проведения с ней необходимых следственных действий.

Уголовное дело было возбуждено по статье 318 УК РФ "Угроза применения насилия в отношении представителя власти".

Ранее сотрудники полиции задержали 600 участников несогласованного мероприятия в центре Москвы. Кроме того, об ответственности за участие в незаконных мероприятиях предупредили в Следственном комитете. В ведомстве отметили, что призывы и непосредственное участие в несогласованных акциях "влекут серьезные правовые последствия".