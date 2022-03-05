МВД России предупредило об ответственности за участие в незаконных акциях

12:39
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
МВД России в связи с распространением в Сети призывов к участию в несанкционированных акциях вновь предупредило об ответственности за участие в них.
По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, в интернете распространяются призывы к проведению 6 марта незаконных публичных мероприятий в нескольких регионах России.
Она подчеркнула, что все попытки проведения акций, не согласованных в установленном порядке с органами исполнительной власти, незамедлительно пресекут, а их организаторов и участников привлекут к ответственности.
Лиц, допустивших провокационные выпады или агрессивные действия по отношению к сотрудникам правоохранительных органов, незамедлительно задержат, а после они понесут наказание, предусмотренное законом.
Ранее в Генпрокуратуре России напомнили, что призывы к проведению незаконных акций против российской спецоперации на Украине идут от запрещенных в РФ экстремистских организаций.
Граждан РФ призвали не поддаваться на провокации. В Генпрокуратуре отметили, что участие в подобных акциях расценивается как вовлечение в деятельность радикальных организаций, что преследуется по закону и грозит уголовной ответственностью.
В ведомстве подчеркнули, что каждому факту участия в незаконных акциях, организованных экстремистами, будет дана правовая оценка.
4 марта Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за распространение ложных сведений о Вооруженных силах РФ. В Уголовный кодекс РФ вводится статья 207.3 "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации". Максимальное наказание по данной статье составляет 15 лет лишения свободы.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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