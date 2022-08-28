Сенатор призвал привлечь организаторов гонок на дорогих машинах к работам в зоне СВО

Фото: телеграм-канал "Новости Москвы"

Организаторов гонок на дорогостоящих автомобилях в центре Москвы необходимо привлечь к тыловым хозяйственным работам в зоне специальной военной операции на Украине, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

"Надо было не только пресечь эту акцию (что и сделали власти города), но и продумать вопрос о наказании организаторов "пробега". А может их призвать на помощь армии? Нет, не воевать. Этого они не пожелают и не умеют. А вот помочь на тыловых хозяйственных работах или санитарами в военных госпиталях им вполне по силам", – написал он в своем телеграм-канале.

По словам сенатора, это позволило бы "вставить им мозги на место".

Ранее в Москве сотрудники правоохранительных органов пресекли проведение несогласованных гонок на дорогостоящих машинах в центре города.

