Организатора незаконного автопробега в Москве арестовали на 15 суток

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Организатора незаконного автопробега на спорткарах в столице Алексея Хитрова арестовали на 15 суток за нарушение общественного порядка. Такое решение принял Таганский суд Москвы, сообщает РИА Новости.

Ранее Хитров не признал вину в нарушении общественного порядка, а также назвал себя бизнесменом.

Накануне сотрудники правоохранительных органов в Москве пресекли проведение несогласованных гонок на дорогостоящих машинах в центре города. В результате полицейские обеспечили правопорядок и безопасность граждан в центральной части столицы.

В понедельник, 29 августа, в Таганский суд поступило семь протоколов на организаторов автопробега, их рассмотрят в ближайшее время. Каждому из привлекаемых к ответственности грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей, общественные работы или административный арест на срок до 15 суток.

