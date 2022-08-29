Организатор незаконного автопробега в Москве не признал вину

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Организатор несостоявшегося заезда на дорогостоящих автомобилях в центре Москвы Алексей Хитров не признал вину в нарушении общественного порядка, а также назвал себя бизнесменом.

"Сбор был для предпринимателей, которые собирались отдыхать за городом на машинах. Вину не признаю. Я не мажор, я предприниматель", – приводит ТАСС его слова, которые он произнес в Таганском суде, где будут рассмотрены административные протоколы в отношении семи участников автопробега.

Накануне сотрудники правоохранительных органов в Москве пресекли проведение несогласованных гонок на дорогостоящих машинах в центре города. В результате полицейские обеспечили правопорядок и безопасность граждан в центральной части столицы.

