Участник незаконного автопробега в Москве рассказал о стоимости участия в мероприятии

Фото: телеграм-канал SHOT

Стоимость пакетов для участия в автопробеге по Москве варьировалась от 30 000 до 300 000 рублей. Об этом Москве 24 рассказал один из участников несостоявшегося заезда Никита.

При этом он отметил, что не знает, чем отличаются пакеты. Никита добавил, что сам приобрел premium-пакет за 300 000 рублей. Мужчина подчеркнул, что все участники пробега зарабатывают на жизнь честным трудом. Он также назвал неправдой сообщения о том, что они являются "мажорами".

"Я был сам на своей машине, так же как и мои друзья. Да, были люди, которые брали в аренду, так как спонсорами автопробега были компании, которые занимаются арендой автомобилей", – пояснил участник заезда.

Он поведал, что маршрут изначально был никому неизвестен. В определенную группу скидывали локации, куда автомобилисты и приезжали. По словам Никиты, водители спорткаров спокойно катались по Москве, соблюдали ПДД и не вели агрессивную езду. Полицию участники застали уже по приезде на первый объект.

"Всех удивило, что на всех локациях уже была полиция. Будто полиция владела информацией, кто куда поедет", – предположил Никита.

Он также добавил, что правоохранители забрали документы и ключи от машины, а после попросили пройти тест на алкоголь и наркотики. Среди участников, отметил мужчина, были и те, кто отказались проходить анализ. Тогда им якобы пообещали отобрать водительские права на год.

"Кстати, машины забрали и не отдавали часа три примерно. В итоге потом вернули. Мы сразу же уехали домой. <...> Кому-то удалось забрать машины, например мне и пяти моим друзьям, но большинство увезли на штрафстоянку. Машины будут там находиться до всех выяснений. Как минимум они там будут находиться месяц, а возможно и больше", – пояснил Никита.

Участник автопробега подчеркнул, что организатор Алексей уверял, что заезд согласован, полиция же утверждала обратное. Вместе с тем Никита заявил, что организатор никого не обманывал, добавив, что "все знают, как полиция работает".

"И порой зачастую вешают на невинных людей непонятные статьи. Вот и на Алексея повесили статью о мошенничестве, что он не вернул деньги за автопробег, хотя как он их вернет, если он задержан", – сказал Никита.

Он также рассказал, что сначала сотрудники просто проверяли документы и отпускали, но позже начали вести себя агрессивно.

Накануне сотрудники правоохранительных органов в Москве пресекли проведение несогласованных гонок на дорогостоящих машинах в центре города. В результате, отметили в столичном управлении МВД, полицейские обеспечили правопорядок и безопасность граждан в центральной части Москвы.

Позже стало известно, что в суд поступили материалы об административных нарушениях по части 1 статьи 20.2.2 Кодекса об административных правонарушениях ("Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка"). Протоколы были составлены в отношении Тимура Унарокова, Олега Величая, Игоря Блыщика, Дениса Королева, Игоря Аксенова, Алексея и Сергея Хитровых.

