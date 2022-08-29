"Московский патруль": ФСБ заявила о новом фигуранте дела об убийстве Дугиной

У вероятной убийцы журналиста и политолога Дарьи Дугиной был сообщник. По данным ФСБ, к преступлению может быть причастна не только гражданка Украины Наталья Вовк, но и ее земляк Богдан Цыганенко.

Убийство Дугиной сотрудники ФСБ России раскрыли в кратчайшие сроки. Несмотря на все усилия, организаторам теракта не удалось запутать следы.

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