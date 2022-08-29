Синоптик заявил, что запах гари в Москве исчезнет с вечера 29 августа

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Запах гари из-за пожаров в Рязанской области исчезнет в Москве вечером 29 августа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Александра Синенкова.

"Если сегодня еще ветер юго-восточный, то уже будет переходить на южный, начиная с вечерних часов 29 августа устойчиво перейдет на юго-западный, а далее – на северо-западный, западный и еще будет очень сильным. По этой причине дым из Рязани будет сноситься на Северный Урал и на Верхнюю Волгу, и мимо Москвы будут уходить однозначно", – объяснил специалист.

По его словам, из-за сильного ветра в Москве смог будет распространяться на верхние слои атмосферы, на большой объем воздуха. Благодаря этому запах гари будет ощущаться гораздо меньше, а концентрация продуктов горения в воздухе окажется незначительной.

"Будем рассчитывать на то, что в Калужской, Смоленской, Брянской областях пожаров не будет, к нам будет воздух приходить из этих областей", – сказал Синенков.

Утром 29 августа сообщалось, что запах гари и смог вновь вернулись в столицу. Тогда небольшое задымление обнаружили жители Северо-Западного, Северо-Восточного, Северного и Восточного административных округов. Также смог фиксировали проживающие в Южном административном округе.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о резком похолодании в Москве в начале сентября. По словам синоптика, столица будет находиться в антициклональном режиме. 1 сентября температура воздуха опустится сразу на 15–17 градусов и составит 12–14 градусов. Вильфанд подчеркнул, что такие показатели для начала сентября ниже климатической нормы.

