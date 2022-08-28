Синоптик сообщил о завершении купального сезона одновременно с летним календарем

Фото: Москва 24
Вместе с летним календарем завершится и купальный сезон, в первые ночи сентября температура воздуха достигнет показателей октября, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Ну, а сентябрь радикально стартует с настоящей осени. В тыл циклонического вихря подгоняемые северными ветрами продолжат поступать новые порции дождевых туч и уже полярного воздуха, что первого числа понизит ночную температуру до +5…+10, днем всего +9…+14, второго сентября – под утро станет +2…+7, днем с трудом около +10, а третьего сентября – в темное время суток уже будет всего +1…+6, что соответствует климатическим показателям октября", – написал он в своем телеграм-канале.
По словам синоптика, понижение температуры за 96 часов составит 25 градусов, это принесет осеннюю погоду в среднюю полосу России.
Он подчеркнул, что такие перемены позволят ликвидировать лесные пожары и очистить воздух от гари.
Ранее Тишковец заявил, что температура воздуха в столице 1 сентября не будет превышать 15 градусов, ожидаются дожди и северный ветер.
По словам синоптика, во вторник, 30 августа, холодный атмосферный фронт начнет проявляться в столичном регионе. Он пояснил, что ожидаются интенсивные ливни, грозы и шквалистый ветер, из-за чего температура опустится до 24...29 градусов.
В столичном регионе снова усилился смог
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