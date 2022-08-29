Синоптик предупредил о похолодании в столичном регионе в сентябре

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С 1 сентября в столичном регионе ожидается резкое похолодание, которое задержится на всю первую декаду месяца. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в начале сентября Москва будет находиться в антициклональном режиме.

"Что будет после первой декады – расчеты будут позже, и бабье лето пока исключать нельзя, но не в первой декаде", – приводит слова Вильфанда Агентство "Москва".

Синоптик напомнил о резком похолодании в столице. Он отметил, что 1 сентября температура воздуха опустится сразу на 15–17 градусов и составит 12–14 градусов. Вильфанд подчеркнул, что такие показатели для начала сентября ниже климатической нормы.

Ранее Вильфанд рассказал, что в ряде российских регионов летняя погода сохранится и после наступления календарной осени. Жара, в частности, прогнозируется на юге России, Южном Урале и в Западной Сибири. Синоптик уточнил, что температура воздуха в перечисленных регионах Сибири будет составлять 30–32 градуса тепла, в Свердловской и Челябинской областях – около 30 градусов.

