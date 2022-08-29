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Происшествия

12:39

Эвакуированные из-за пожаров жители Рязанской области могут вернуться в свои дома – власти

происшествияпожаррегионы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

В Рязанской области нормализовалась ситуация с лесными пожарами, эвакуированные местные жители могут возвращаться в свои дома. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Павел Малков в своем телеграм-канале.

"Обстановка нормализовалась. Угроз для населенных пунктов нет. Поэтому принято решение рекомендовать жителям вернуться из пунктов временного размещения в свои дома", – написал он.

По словам Малкова, сотрудники МЧС существенно продвинулись в тушении на территории региона.

"Практически ликвидирован огонь на северной кромке основного пожара, где была наиболее сложная ситуация", – заявил врио губернатора.

Также он добавил, что возгорание практически полностью ликвидировано на южной и западной кромках.

Ранее сообщалось, что площадь лесных пожаров в Рязанской области за прошедшие выходные увеличилась на 550 гектаров, достигнув 20,12 тысячи гектаров.

До этого Владимир Путин поручил главам регионов принять все меры по борьбе с возгораниями в России и минимизировать последствия от них.

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