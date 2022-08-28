Лесопожарные службы потушили 70 природных пожаров в России за сутки

Фото: телеграм-канал МЧС России

Лесопожарные службы в России за сутки потушили 70 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана.

Отмечается, что за 27 августа 2022 года в России ликвидированы лесные пожары на площади 56 тысяч 338 гектаров.

Ранее сообщалось, что площадь природных пожаров в Рязанской области увеличилась за сутки почти на 1,8 тысячи гектаров на территории пяти муниципальных образований. До этого Владимир Путин поручил главам регионов принять все меры по борьбе с возгораниями в России и минимизировать последствия от них.

