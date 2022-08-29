Площадь лесных пожаров в Рязанской области превысила 20 тыс га

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

Площадь лесных пожаров в Рязанской области за прошедшие выходные увеличилась на 550 гектаров, достигнув 20,12 тысячи гектаров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

"На 06:00 мск воскресенья (28 августа. – Прим. ред.) площадь пройденная лесными пожарами в Рязанской области, составляла 19,57 тысячи гектаров. На 06:30 понедельника (29 августа. – Прим. ред.) – 20,12 тысячи гектаров", – сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что площадь природных пожаров в Рязанской области увеличилась почти на 1,8 тысячи гектаров на территории пяти муниципальных образований. До этого Владимир Путин поручил главам регионов принять все меры по борьбе с возгораниями в России и минимизировать последствия от них.

