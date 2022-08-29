Смог и запах гари вернулись в Москву

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Смог и запах гари вернулись в ряд районов Москвы.

Запах гари ощущается в Северо-Западном, Северо-Восточном, Северном, Восточном административных округах. При этом едва ощутимый запах фиксируют в некоторых центральных районах города, а в Пресненском районе гарь ощущается сильнее.

В районе "Аэропорт" запах меньшей концентрации, чем был накануне вечером. Там также наблюдается небольшой смог, который фиксируют и жители Южного административного округа.

Накануне ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил о расширении географии дымов от лесных пожаров в столичном регионе. По его словам, кроме базовой станции ВДНХ, дым отмечали метеостанции центра Москвы, Наро-Фоминска, Серпухова, Дмитрова, Коломны, Домодедова. Видимость составляла 4–5 километров.

В Москве на протяжении нескольких дней сохраняется смог, вызванный лесными пожарами в российских регионах. Впервые москвичи почувствовали запах гари и заметили дымку в середине августа. В Рослесхозе тогда объяснили, что это вызвано природными возгораниями в Рязанской области.

