Роспотребнадзор не выявил превышений ПДК вредных веществ в воздухе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Управление Роспотребнадзора провело отбор проб атмосферного воздуха в разных округах Москвы из-за запаха гари, но не выявил превышений предельно-допустимой концентрации вредных веществ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В 19 контрольных точках зафиксированные приземные концентрации исследованных ингредиентов не превышали ПДК загрязняющих веществ для атмосферного воздуха населенных мест, что соответствует требованиям СанПиН", – говорится в сообщении.

За сутки в столице зафиксировали однократные незначительные превышения ПДК вредных веществ в атмосфере на станции Жулебино.

Роспотребнадзор продолжит контролировать уровень загрязняющих веществ до нормализации обстановки во всех округах Москвы.

В Москве на протяжении нескольких дней сохраняется смог, вызванный лесными пожарами в российских регионах. Впервые москвичи почувствовали запах гари и заметили дымку в середине августа. В Рослесхозе тогда объяснили, что это вызвано природными возгораниями в Рязанской области.

