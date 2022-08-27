Некоторые районы Москвы вновь затянуло смогом

Столицу вновь затягивает смогом от лесных пожаров в регионах РФ. По словам синоптиков, это связано с 30-градусной жарой и юго-восточным направлением ветра.

Тем временем, в Рязанской области пожары перешли на торфяники. К тушению подключают авиацию. Какая сейчас ситуация с огнем и как тушат Рязанскую область? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

