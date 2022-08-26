В Госдуме предложили ввести льготу на уплату взносов для ИП без прибыли

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Депутат Госдумы Василий Власов направил главе Минфина Антону Силуанову письмо с предложением освободить от уплаты обязательных взносов индивидуальных предпринимателей, которые не осуществляют деятельность ИП и параллельно работают по трудовому договору. Об этом сообщает RT.

Власов напомнил, что налоговое законодательство обязывает ИП уплачивать ежегодные фиксированные суммы взносов в фонды пенсионного и обязательного медицинского страхования. В 2022 году размер таких взносов для ИП с величиной дохода до 300 тысяч рублей превышает 43 тысячи рублей.

Это требование затрагивает и тех ИП, которые не осуществляют предпринимательскую деятельность по тем или иным причинам. Кроме того, Власов отметил, что ИП, работающие по трудовому договору, также обязаны уплачивать взносы за своего сотрудника.

По действующим нормам, освобождаются от данной обязанности только лица, которые проходят службу в армии, ухаживают за ребенком-инвалидом, ребенком младше полутора лет или лицом старше 80 лет.

"Прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в налоговое законодательство и иные нормативные правовые акты в части освобождения ИП, не осуществляющих предпринимательскую деятельность и не получивших прибыль, от уплаты обязательных взносов, если в этот же период они были официально трудоустроены и работодатели производили уплату взносов в фонды медицинского и пенсионного страхования за них как за своих работников", – указано в письме.

Ранее Власов направил на имя главы Минтруда РФ Антона Котякова письмо с предложением увеличить штрафы за уклонение индивидуальных предпринимателей от заключения трудовых договоров с работниками. С проблемами часто сталкиваются студенты, которым необходимо оплатить жилье или учебу, добавил законодатель.