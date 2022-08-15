Детсады, открытые ИП, разрешили оплачивать маткапиталом с 15 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
С 15 августа стало возможно оплачивать материнским капиталом услуги детсадов, открытых индивидуальными предпринимателями, пишет "Парламентская газета".
Отмечается, что у детсада обязательно должна быть лицензия на образовательную деятельность. Теперь 4,5 тысячи семей в России смогут воспользоваться этой услугой.
До этого маткапиталом можно было оплачивать государственные и частные детские сады, имеющие статус юрлиц. Расходовать средства на дошкольные учреждения, открытые ИП, родителям не разрешали.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о праве использовать материнский капитал на оплату образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями.
В свою очередь, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб отметила важность закона о праве применять материнский капитал на оплату услуг частных детсадов. Она заявила, что это справедливое решение. По ее словам, до этого часть судей, рассматривающих такие дела, допускали применение материнского капитала как средства оплаты детского сада вне зависимости от учредителя. В других случаях решения выносились с учетом того, что индивидуальные предприниматели в законе не обозначены.
Госдума разрешила оплачивать частные детсады маткапиталом
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