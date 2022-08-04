В ГД объяснили важность закона об оплате услуг частных детсадов маткапиталом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала о важности закона о праве применять материнский капитал на оплату частных образовательных услуг, передает RT.

Парламентарий указала на ситуацию с разными подходами к оценке правомерности использования выплат на детей на частные детские сады.

Часть судей, рассматривающих такие дела, допускали применение материнского капитала как средства оплаты детского сада вне зависимости от учредителя. В других случаях решения выносились с учетом того, что индивидуальные предприниматели в законе не обозначены.

"Сегодня справедливость восторжествовала. Родители могут выбирать сами, голосовать рублем", – заявила Бессараб.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о праве использовать материнский капитал на оплату образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями. Для этого требуется, чтобы у таких учреждений была лицензия на образовательную деятельность.