Путин разрешил направлять маткапитал на образовательные услуги, предоставляемые ИП

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Владимир Путин подписал закон о праве использовать материнский капитал на оплату образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы на внеочередном пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях закон, разрешающий направлять материнский капитал на оплату частных детсадов.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, данный закон направлен на повышение доступности дошкольного образования. Так, у родителей будет возможность использовать средства материнского капитала на оплату детских садов, открытых индивидуальными предпринимателями, при наличии у них лицензии на образовательную деятельность.

Проект закона, согласно которому россияне смогут оплачивать материнским капиталом детские сады и другие образовательные услуги, подготовил Минтруд РФ.

