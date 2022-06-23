Минтруд РФ спрогнозировал увеличение маткапитала на первенца

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Министерство труда и социальной защиты населения РФ оценило размер материнского капитала на ближайшие три года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект бюджета Пенсионного фонда.
По предварительным оценкам, выплата за рождение первенца в 2023 году составит 616,3 тысячи рублей, на второго – 814,4 тысячи рублей. В 2024 году размер материнского капитала может вырасти до 653,9 и 864,1 тысячи рублей соответственно.
Согласно проекту бюджета ПФР, в 2025 году за рождение первенца можно будет получить 680,1 тысячи рублей, а за рождение второго ребенка – 898,7 тысячи рублей.
Объем материнского капитала, установленный на 2022 год, составляет 524,5 и 693,1 тысячи рублей на первого и второго ребенка соответственно. В случае если семья оформляла выплату уже за первенца, то за рождение второго ребенка государство доплатит 168,6 тысячи рублей.
В конце апреля 2022 года Владимир Путин подписал закон о расширении возможностей для отцов-одиночек получить маткапитал. Так, мужчины смогут претендовать на выплату, если в одиночку воспитывают детей после смерти матери, не являвшейся россиянкой.
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