Общественная палата предложила новшества в сделках с маткапиталом

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Общественная палата направила в Госдуму и кабмин рекомендации об изменениях в законодательстве в части регулирования сделок с маткапиталом, сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную нотариальную палату.

Согласно рекомендациям, при использовании средств маткапитала на приобретение жилья каждому члену семьи должны быть выделены доли. Их размеры указываются в соглашении, которое можно заключить в простой письменной форме или у нотариуса. Однако в данном вопросе, как уточнили общественники, есть ряд проблем. Так, например, при выделении долей не учитываются все несовершеннолетние, а вместо долевой обозначается совместная собственность или же доли детей определяются в меньшем размере, чем должно быть положено. Кроме того, граждане иногда забывают выделить доли в отведенное время. Случаются также и липовые сделки для обналичивания сертификата.

"Обязательная нотариальная форма для соглашений об определении долей в помещении, приобретенном на средства маткапитала, может минимизировать грубые ошибки и злоупотребления", – отмечается в документе.

В ФНП отметили, что госрегистрация прав на жилье с маткапиталом – отдельный "больной" вопрос. Так, во многих случаях муж и жена, кроме маткапитала, используют и свои деньги, что влечет за собой совместную собственность. Для выделения долей им необходимо будет менять этот режим, а это можно сделать, используя лишь брачный договор или соглашение о разделе совместно нажитого имущества. При этом оба варианта должны удостоверяться нотариусом, иначе права на жилье регистрируются на основании ничтожной сделки, а это возможный повод для оспаривания.

Общественники также напомнили, что на сегодняшний день в ЕГРН отсутствует отметка об использовании маткапитала. В случае перепродажи жилья и регистрации перехода права собственности на основании сделки в простой письменной форме могут возникнуть проблемы. В частности, могут пострадать интересы членов семьи, на которых доли выделены неправильно. Также с проблемами столкнутся новые покупатели ввиду того, что сделку с такими изъянами могут признать недействительной.

В Общественной палате посоветовали обозначить на уровне закона и то, когда именно возникает право общей долевой собственности на жилье у владельца сертификата и его родственников. Уточняется, что это важно для определения ситуации, когда доли можно продавать, дарить или наследовать, например, момент перечисления средств Пенсионным фондом.

Также рекомендациями ОП предполагается закрепить право любого члена семьи, достигшего 18-летия, отказаться от участия в собственности на жилье в части средств маткапитала до заключения соглашения об определении долей.

Ранее Владимир Путин подписал закон, расширяющий основания для получения материнского капитала отцами-одиночками после смерти матери детей. Согласно закону, предусматривается возможность перехода права на маткапитал к детям в равных долях в случае смерти отца, воспитывающего одного, двух и более детей.