Госдума разрешила оплачивать частные детсады материнским капиталом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Депутаты Госдумы на внеочередном пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях закон, разрешающий направлять материнский капитал на оплату частных детсадов. Об этом говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента.
"Закон направлен на повышение доступности дошкольного образования. Родители смогут использовать средства материнского капитала на оплату детских садов, открытых индивидуальными предпринимателями, при наличии у них лицензии на образовательную деятельность", – приводятся в сообщении слова председателя Госдумы Вячеслава Володина.
Ранее сообщалось, что проект закона, согласно которому россияне смогут оплачивать материнским капиталом детские сады и другие образовательные услуги, созданные индивидуальными предпринимателями, подготовил Минтруд РФ.
Отмечается, что внести оплату за услуги маткапиталом возможно будет лишь у ИП, у которых имеется соответствующее разрешение – лицензия на право вести образовательную деятельность в РФ.
До этого стало известно, что более миллиона семей смогут воспользоваться проиндексированным маткапиталом. Кузнецова напомнила, что на этот раз маткапитал проиндексировали по фактической инфляции. Размер выплаты на первого ребенка составит 524 500 рублей, а на второго ребенка – 693 100 рублей.
Госдума разрешила тратить материнский капитал на оплату частных детсадов
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