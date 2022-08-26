На окраине Битцевского леса появится рекреационный центр "Место встреч"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Е. Самарина

На окраине Битцевского леса создадут локальный рекреационный центр "Место встреч". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что в состав центра войдет территория природно-исторического парка и участок, на котором ранее размещались гаражи. Здесь создадут место для отдыха, обновят детскую площадку. Кроме того, на территории приведут в порядок зону для пикников и установят туалет. Вдоль главных дорожек поставят фонари.

Помимо этого, на месте гаражей ведется устройство парковки на 83 машино-места.

Ранее специалисты приступили к созданию рекреационного спортивного центра "Подростковый кластер" под Севастопольским путепроводом на окраине Битцевского леса в Ясеневе. В настоящее время там уже подготовлены основания под будущие спортивные площадки, ведутся работы по установке бортового камня и устройство песчаного основания дорожек.

