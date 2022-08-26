Москвичей пригласили на фестиваль "Мосавтофест-2022"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Фестиваль инженерно-технического творчества "Мосавтофест-2022" впервые пройдет в Москве 27 и 28 августа. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
По словам заммэра города Натальи Сергуниной, мероприятие будет интересно взрослым и детям.
"Гостей ждут заезды моделей на электродвигателях и водородном топливном элементе, мастер-классы, выставка новейших образцов автотехники. Отдельные мероприятия предусмотрены для профессиональных конструкторов и инженеров. А для представителей отрасли пройдет деловая программа", – отметила Сергунина.
В рамках фестиваля пройдут гонки радиоуправляемых автомобилей, состязания RC-моделей на основе топливного элемента, работающего на водороде. В рамках соревнования "Первый элемент" участникам предстоит самостоятельно спроектировать и изготовить радиоуправляемую модель автомобиля на водородном топливном элементе, а после за шесть часов проехать максимальное количество кругов трека.
Секретарь Федерации автомодельного спорта России Дмитрий Малышко рассказал, что большинство увлекающихся радиоуправляемыми машинами в будущем реализуют себя в автоспорте, киберспорте или становятся хорошими инженерами.
Руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин рассказал, что при сборке таких устройств дети получают навыки инженерной деятельности, программирования, промышленного дизайна и альтернативной энергетики.
"У наших участников есть прекрасная возможность предложить свои проекты в области повышения энергоэффективности систем топлива и стать настоящими инженерами инновационной экономики ближайшего будущего", – отметил Фурсин.
Подробнее о мероприятиях фестиваля можно узнать на официальном сайте проекта. При этом посетить события можно бесплатно.
Ранее сообщалось, что XIX фестиваль воздушных змеев "Пестрое небо" пройдет на территории дворцово-паркового ансамбля "Царицыно" в последние выходные лета, 27 и 28 августа. Сбор гостей состоится на берегу Нижнего Царицынского пруда.
Участники могут принести воздушного змея с собой или приобрести его на месте. Кроме того, посетители смогут сделать змея своими руками на мастер-классе с 12:00 до 18:00.
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