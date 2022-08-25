Юбилейный фестиваль "Спасская башня" стартует в Москве 26 августа

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Юбилейный Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет в Москве с 26 августа по 4 сентября. Основным местом проведения традиционно станет Красная площадь. 25 августа в преддверии старта фестиваля в Государственном историческом музее пройдет пресс-конференция.

В этом году зрителей ожидает 10 вечерних выступлений лучших российских, а также зарубежных военно-оркестровых и творческих коллективов. В том числе ансамблей Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Египта, Индии и Таиланда. Две последние страны будут впервые участвовать в фестивале. От России выступят оркестры всех силовых ведомств страны – Минобороны, ФСО, Росгвардии, ФСБ и МЧС.

Кроме того, на фестивале свое мастерство продемонстрируют подразделения почетной охраны глав государств. Всего же на Красную площадь выйдут более 1 500 музыкантов.

Гости фестиваля также смогут полюбоваться салютом и другими пиротехническими и световыми инсталляциями.

Ранее в Дептрансе сообщали, что из-за фестиваля "Спасская башня" ограничат движение в центре столицы. Автомобилистам нельзя будет проехать по улице Ильинке, Большому Москворецкому мосту и набережным вблизи Красной площади – Кремлевской, Софийской, Москворецкой и Раушской.