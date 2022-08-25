Москва онлайн покажет конные выступления на открытии фестиваля "Спасская башня"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

26 августа зрители Москвы онлайн в прямом эфире смогут посмотреть открытие XV Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня". Вы увидите выступления конного театра, всадников кавалерийского почетного эскорта президентского полка службы коменданта Московского кремля ФСО РФ и не только.

Представления в рамках фестивальной программы будут проходить до 4 сентября. Главной площадкой станет Красная площадь. В фестивале примут участие музыкальные коллективы Армении, Белоруссии, Египта, Индии, Таиланда.

От России выступят оркестры Минобороны, ФСО, Росгвардии и МЧС.

Смотрите трансляцию 26 августа в 15:30 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.