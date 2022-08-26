Фестиваль воздушных змеев пройдет в "Царицыне" в последние выходные лета

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

XIX фестиваль воздушных змеев "Пестрое небо" пройдет на территории дворцово-паркового ансамбля "Царицыно" в последние выходные лета, 27 и 28 августа. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что сбор гостей состоится на берегу Нижнего Царицынского пруда. Участники могут принести воздушного змея с собой или приобрести его на месте. Кроме того, посетители смогут сделать змея своими руками на мастер-классе с 12:00 до 18:00.

Также на фестивале запустят одного из самых больших в России воздушных змеев – 30-метрового кита.

Помимо этого, с 16:00 до 17:00 фестиваль станет площадкой для состязаний воздушных змеях для всех желающих.

Ранее сообщалось, что 27 августа в Москве пройдет культурная акция "Ночь в музее". Показы кинолент пройдут в столичных кинотеатрах – участниках акции с 12:00 27 августа до 01:00 28 августа. Горожане смогут посмотреть отечественные фильмы в киноклубе "Эльдар", кинозале "Иллюзион", Российской государственной библиотеке, а также других организациях.