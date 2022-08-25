Юбилейный XX Московский фестиваль прессы пройдет 27 августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
27 августа на Поклонной горе начнется XX Московский фестиваль прессы. Участие в мероприятии примут столичные издания, сообщает "Вечерняя Москва".
На фестивале расскажут о современных технологиях в СМИ, успешных практиках создания новых диджитал-проектов и других особенностях работы изданий. Кроме того, на мероприятии можно будет оформить подписку на печатные газеты и журналы, а также изучить новинки книжного рынка.
Площадка фестиваля будет разделена на несколько зон для удобства гостей: "Бизнес и Digital", "Увлечения", "Спорт и здоровье", "Книги" и "Дети".
Там же гости смогут лично встретиться с авторами актуальных материалов о жизни в городе и принять участие в мастер-классах от столичных журналистов.
Кроме того, с 26 августа по 4 сентября в Москве пройдет юбилейный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня". Зрители смогут наблюдать выступления российских и зарубежных военно-оркестровых коллективов, в том числе ансамблей Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Египта, Индии и Таиланда. Две последние страны будут впервые участвовать в фестивале. От России выступят оркестры всех силовых ведомств страны – Минобороны, ФСО, Росгвардии, ФСБ и МЧС.
27 августа в Москве пройдет культурная акция "Ночь в музее". Показы кинолент пройдут в столичных кинотеатрах – участниках акции с 12:00 27 августа до 01:00 28 августа. Горожане смогут посмотреть отечественные фильмы в киноклубе "Эльдар", кинозале "Иллюзион", Российской государственной библиотеке, а также других организациях.
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