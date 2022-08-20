Храм святителя Киприана в Чертаново Центральном введен в эксплуатацию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Храм в честь митрополита Московского Киприана в районе Чертаново Центральное введен в эксплуатацию, сообщает Агентство "Москва".

"На юге столицы, в районе Центральное Чертаново, сдан в эксплуатацию православный храм в честь митрополита Московского Киприана. <...> Строение находится по адресу: улица Красного Маяка, дом 19, корпус 1", – заявил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

По словам специалиста, здание одновременно может вместить до 200 прихожан. Храм сейчас полностью готов к приему прихожан.

Здание храма святителя Киприана занимает площадь в 380 квадратных метров. Оно построено в стиле московских усадебных строений XIX века. Поблизости расположен дом причта для воскресной школы и детских кружков.

В настоящий момент на обозначенном участке работает временный деревянный храм, перевезенный с площадки на пересечении улицы Михневская и Михневского проезда.

Все помещения храма и дома причта приспособлены для людей с ограниченными возможностями здоровья. Рядом с объектом проведено озеленение, высажены деревья, кустарники и цветники.

В июле мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Алексеевском районе столицы завершена реставрация храма Живоначальной Троицы. Объект был построен в 1903 году для детского приюта.