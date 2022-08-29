Дым от пожаров в Рязанской области рассеется в столице в течение трех дней

Глава Рослесхоза Иван Советников убежден, что в ближайшие два–три дня в Москве не останется дыма от пожаров в Рязанской области. Весь смог, который пришел на Москву, – это дым с одного пожара из Рязанской области.

По словам главы Рослесхоза, пожар локализован. В соцсетях стали публиковать новые кадры последствий пожаров под Рязанью. Песок от сильного накала поменял цвет и стал белым. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.