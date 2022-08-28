В Москве пресекли автопробег на элитных спорткарах

Столичная полиция пресекла автопробег элитных спорткаров в центре Москвы. В заезде по улицам города должны были проехать свыше 170 премиальных иномарок, в том числе Lamborghini, Rolls-Royce Phantom, Ferrari, Porsche и другие.

Тем не менее мероприятие закончилось, не успев начаться. Сейчас на штрафстоянки отправлены десятки элитных машин. Там их проверят на предмет нелегальных модификаций.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

