ДТП произошло рядом со станцией "Кузьминки"

Несколько автомобилей столкнули на Волгоградском проспекте недалеко от станции метро "Кузьминки". В результате ДТП пострадал один человек, его увезла скорая.

В настоящее время на месте работают оперативные службы города, обстоятельства ДТП уточняются.

Движение в сторону центра было открыто по одной полосе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.