Два человека погибли в аварии в Можайском районе Подмосковья. Еще двое детей попали в больницу после лобового столкновения двух машин. Mercedes выехал на встречную полосу и столкнулся с ﻿BMW.

В аварии пострадали дети 7 и 11 лет. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.