14:03
Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"
Сергей Собянин рассказал, как московские спасатели помогают бороться с огнем в Рязанской области. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
Столичный мэр по поручению Владимира Путина прибыл в Рязанскую область с вице-премьером РФ Дмитрием Григоренко, который возглавляет правительственную комиссию по ликвидации пожаров, а также министром чрезвычайных ситуаций РФ Александром Куренковым и главой Минприроды Александром Козловым. На месте было проведено совещание оперативного штаба.
В ходе него Собянин уточнил, что под Рязанью находится беспрецедентное количество сил и средств. Главными являются авиация и порядка 30 тяжелых бульдозеров, создающих минерализованные полосы, благодаря чему получается локализовать возгорания.
"Практически в каждом поселении стоят подразделения Москвы, которые помогают защитить населенные пункты, – это и пожарная, и гражданская техника", – отметил мэр.
По словам Собянина, ситуация в регионе все равно остается трудной – верховой пожар при сильном ветре преодолевает противопожарные полосы.
"Специалисты считают, что проводимые работы дадут результат. В течение 1–2 дней пожар будет локализован, а затем в течение недели потушен", – заключил мэр.
Площадь пожаров в области увеличилась почти до 15 тысяч гектаров. За сутки она возросла на 3 тысячи гектаров. В общей сложности в регионе действуют шесть лесных пожаров.
Также сообщалось о превышении предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в населенных пунктах Спас-Клепики и Верея.
Министерство чрезвычайных ситуаций РФ, в свою очередь, ранее заявило, что располагает данными о поджогах в лесах под Рязанью. Глава ведомства Куренков отмечал, что в настоящее время эти сведения проверяются, с такими фактами будут разбираться следственные органы.
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