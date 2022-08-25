Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин рассказал, как московские спасатели помогают бороться с огнем в Рязанской области. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Столичный мэр по поручению Владимира Путина прибыл в Рязанскую область с вице-премьером РФ Дмитрием Григоренко, который возглавляет правительственную комиссию по ликвидации пожаров, а также министром чрезвычайных ситуаций РФ Александром Куренковым и главой Минприроды Александром Козловым. На месте было проведено совещание оперативного штаба.

В ходе него Собянин уточнил, что под Рязанью находится беспрецедентное количество сил и средств. Главными являются авиация и порядка 30 тяжелых бульдозеров, создающих минерализованные полосы, благодаря чему получается локализовать возгорания.

"Практически в каждом поселении стоят подразделения Москвы, которые помогают защитить населенные пункты, – это и пожарная, и гражданская техника", – отметил мэр.

По словам Собянина, ситуация в регионе все равно остается трудной – верховой пожар при сильном ветре преодолевает противопожарные полосы.

"Специалисты считают, что проводимые работы дадут результат. В течение 1–2 дней пожар будет локализован, а затем в течение недели потушен", – заключил мэр.

Площадь пожаров в области увеличилась почти до 15 тысяч гектаров. За сутки она возросла на 3 тысячи гектаров. В общей сложности в регионе действуют шесть лесных пожаров.

Также сообщалось о превышении предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в населенных пунктах Спас-Клепики и Верея.

Министерство чрезвычайных ситуаций РФ, в свою очередь, ранее заявило, что располагает данными о поджогах в лесах под Рязанью. Глава ведомства Куренков отмечал, что в настоящее время эти сведения проверяются, с такими фактами будут разбираться следственные органы.

