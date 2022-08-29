Юрист назвал условие для перевода работника на удаленку из-за смога

Фото: depositphotos/VadymPastukh

Работник может перейти на удаленный режим работы во время смога, если из-за этого явления у него обостряются заболевания. В этом случае сотруднику необходимо предоставить соответствующую справку, сообщает News.ru.

Юрист по трудовому праву и гендиректор NS Consulting Дмитрий Кофанов отметил, что работодатель может отпустить сотрудника на удаленку по состоянию здоровья, если у него есть возможность дистанционной работы.

"С другой стороны, если человек по состоянию здоровья не может выходить на улицу и не может доехать до работы, то у работодателей тоже возникают риски, в случае если он захочет наказать такого сотрудника путем привлечения к ответственности, уволить за прогул, то вряд ли это получится", – пояснил эксперт.

Ранее сообщалось, что смог и запах гари вернулись в ряд районов Москвы. Запах гари ощущался в Северо-Западном, Северо-Восточном, Северном, Восточном административных округах. При этом едва ощутимый запах фиксировали в некоторых центральных районах города, а в Пресненском районе гарь ощущается сильнее.

