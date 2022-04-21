Памятник народному артисту СССР Иосифу Кобзону установят в Оружейном переулке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Оружейном переулке столицы установят памятник народному артисту СССР Иосифу Кобзону. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Для выполнения поручения президента РФ правительство города выделит грант в размере 45 миллионов рублей. На эти деньги изготовят и установят монумент народному артисту, а также благоустроят прилегающую территорию.

Памятник Кобзону будет расположен по адресу Москва, Оружейный переулок, владение 45.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы отмечают, что изготовление скульптурной композиции планируют поручить авторскому коллективу Студии военных художников имени Грекова. Скульптором станет Дмитрий Клавсуц, а архитектором – Денис Бобылев. Открытие монумента намечено на 30 августа 2022 года. Эта дата является днем памяти Иосифа Кобзона.

В мэрии напомнили, что ранее в память о певце в Москве была установлена мемориальная доска на здании Российской академии музыки имени Гнесиных. Там Кобзон сначала обучался на вокальном факультете, а позже преподавал и инициировал создание кафедры эстрадного искусства, которую возглавлял долгие годы. Кроме того, в честь народного артиста был назван безымянный проезд, расположенный в районе Хорошево-Мневники вдоль Москвы-реки. Теперь он называется набережной Иосифа Кобзона.

О том, что в Оружейном переулке может появиться памятник артисту, стало известно в ноябре 2020 года. Тогда председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов отмечал, что вопрос официально еще не рассматривался, однако Оружейный переулок был одним из первых вариантов, предложенных вдовой певца Нелли Кобзон.