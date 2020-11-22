Памятник Кобзону может появиться в Оружейном переулке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Памятник народному артисту СССР Иосифу Кобзону может появится в Оружейном переулке Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

"Официально запрос еще не рассматривался, это один из предполагаемых вариантов. В принципе, это один из адресов, который предлагался, в первую очередь, [вдовой] Нелли Кобзон, и этот адрес тоже в данный момент рассматривается", – заявил председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов.

По словам депутата, при разработке проекта надо учесть мнения местных жителей, муниципалитета и профессионального сообщества. На данный момент, как уточнил политик, документы с запросом в Мосгордуму не поступали.

Ранее в СМИ сообщалось, что памятник Кобзону может появится в центре города. Вдова артиста в разговоре с РИА Новости допустила, что до момента размещения монумента может пройти еще около 2 лет.

Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон скончался 30 августа 2018 года на 81-м году жизни после продолжительной болезни.

В марте 2020 года стало известно, что на здании Российской академии музыки имени Гнесиных установили мемориальная доска с именем певца. Торжественную церемонию посетили артисты и депутаты Мосгордумы.

