Суд в Москве арестовал брата-близнеца организатора автопробега в Москве на 15 суток

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Брат-близнец организатора незаконного заезда на дорогостоящих автомобилях в центре столицы Сергей Хитров приговорен к 15 суткам административного ареста, соответствующее решение вынес Таганский суд Москвы.

"Признать Хитрова Сергея Александровича виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ ("Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекшая нарушение общественного порядка") и назначить ему наказание в виде 15 суток административного ареста", – приводит ТАСС слова судьи.

В отличие от своего брата Сергей признал вину и заявил, что раскаивается. При этом в организации автопробега обвинил брата.

Ранее организатора незаконного автопробега на спорткарах в столице Алексея Хитрова арестовали на 15 суток за нарушение общественного порядка.

Накануне сотрудники правоохранительных органов в Москве пресекли проведение несогласованных гонок на дорогостоящих машинах в центре города. В результате полицейские обеспечили правопорядок и безопасность граждан в центральной части столицы.

В понедельник, 29 августа, в Таганский суд поступило семь протоколов на организаторов автопробега, их рассмотрят в ближайшее время. Каждому из привлекаемых к ответственности грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей, общественные работы или административный арест на срок до 15 суток.

