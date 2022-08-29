Полиция Москвы задержала 107 водителей элитных спорткаров, которые хотели устроить автопробег в центре столицы.

Однако, вместо мероприятия, водителей отправили на медицинское освидетельствование, а дорогим спорткарам и внедорожникам предстоит пройти оценку – соответствует ли их тюнинг правилам эксплуатации транспортных средств. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

