"Рейд 112": девушка упала из окна дома на улице Бауманской в Москве

Девушка упала из окна дома 33/2, строение 8 по улице Бауманской около 05:30. Около 07:00 местная жительница обнаружила в воде на пруду "Садки" тело женщины без признаков жизни.

Около 00:10 на перекрестке 1905-го года и Краснопресненской набережной произошло ДТП. В результате пострадали два человека. В 03:30 на северо-востоке Москвы произошла авария. В Лефортовском тоннеле легковой автомобиль врезался в стену. Никто не пострадал. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

