Один человек погиб при пожаре в жилом доме на северо-востоке Москвы

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Один человек погиб при пожаре в жилом многоквартирном доме на северо-востоке Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.
На Снежной улице, доме 12 происходило возгорание в квартире на 10-м этаже, а также двух балконов в квартирах на 11-м этаже 12-этажного жилого дома. Общая площадь пожара составила 32 квадратных метра.
В ведомстве добавили, что с 11-го этажа спасены пять человек, в том числе ребенок, из квартир на 10-м этаже вывели пять человек. В результате пожара один человек погиб.
Ранее сообщалось, что один человек пострадал в результате пожара в многоэтажке на Варшавском шоссе. Возгорание произошло в квартире дома 114, корпус 3. В общей сложности выгорело около 13 квадратных метров на 3-м и 4-м этажах.
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