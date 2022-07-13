Пожар произошел в многоэтажке на Варшавском шоссе. Об этом сообщают очевидцы.

Возгорание случилось в квартире дома 114, корпус 3. На кадрах, которые прислали жильцы дома, где случился пожар, видно, как пламя выбивается из окон. По некоторым данным, пожар мог начаться из-за вспыхнувшего кондиционера.

В ГУ МЧС по Москве отмечают, что в результате происшествия пострадал один человек. Его госпитализировали.

В общей сложности выгорело около 13 квадратных метров на 3-м и 4-м этажах.

