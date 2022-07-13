Пожар потушили в квартире на Новочеремушкинской улице

На Новочеремушкинской улице горела квартира. В МЧС заявили, что пожар уже потушен.

Площадь пожара – 10 "квадратов", повреждены два этажа – 10-й и частично 11-й. Есть пострадавший, его отвезли в больницу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.