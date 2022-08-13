На Люблинской улице загорелся жилой комплекс

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Очевидцы сообщили о пожаре в жилом комплексе на Люблинской улице.

В МЧС уточнили, что возгорание произошло в строящемся здании. В результате происшествия есть один пострадавший. С огнем удалось быстро справиться.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в жилом доме на улице Бутырский Вал в центре Москвы. Возгорание началось в одной из квартир дома 30. Сообщалось, что пожарные спасли девушку из соседней квартиры с помощью лестницы. Площадь пожара составила 35 квадратных метров.

