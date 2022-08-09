Пожар на Бутырском Валу в Москве потушен

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Пожарные ликвидировали возгорание в квартире жилого дома на улице Бутырский Вал, сообщается на сайте ГУ МЧС по Москве.

Уточняется, что площадь пожара составила 35 квадратных метров.

В ведомстве добавили, что одного человека спасли с 9-го этажа с помощью автолестницы, еще одного – по маршевой лестнице. В настоящее время одного спасенного осматривают медики.

Ранее стало известно, что пожар произошел в жилом доме на улице Бутырский Вал в центре Москвы.

Возгорание началось в одной из квартир дома 30. Сообщалось, что пожарные спасли девушку из соседней квартиры с помощью лестницы. Ей потребовалась помощь медиков.

