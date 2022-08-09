Очевидец рассказала о пожаре в квартире на Бутырском Валу

Фото: Москва 24

Девушка, спасенная из квартиры дома на улице Бутырский Вал в центре Москвы, где произошел пожар, рассказала Москве 24 о подробностях происшествия.

"Почувствовала треск, как будто в дверь кто-то стучится. Посмотрела в глазок – все черное. Поняла, что пожар, повалил дым в квартиру. Пожар произошел в коридоре, соседняя квартира загорелась. Я не могла выйти из квартиры. Когда меня эвакуировали, дым стоял в моей квартире, явно прогорела дверь входная. Я надышалась дымом, мне оказали медпомощь, сказали, что с кислородом все в порядке", – отметила девушка.

В свою очередь, в Дептрансе сообщили, что движение в сторону ТТК по улице Бутырский Вал перекрыто. Автомобилистам рекомендуется выбирать пути объезда.



Видео: Москва 24

Ранее стало известно , что пожар произошел в жилом доме на улице Бутырский Вал в центре Москвы.

Возгорание началось в одной из квартир дома 30. Сообщалось, что пожарные спасли девушку из соседней квартиры с помощью лестницы. Ей потребовалась помощь медиков.

