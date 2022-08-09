Пожар произошел в жилом доме на Бутырском Валу

Видео: Москва 24

Пожар произошел в жилом доме на улице Бутырский Вал в центре Москвы. Об этом сообщает Москва 24.

Возгорание началось в одной из квартир дома 30. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы. Сообщается, что пожарные спасли девушку из соседней квартиры с помощью лестницы. Ей потребовалась помощь медиков.

В столичном Дептрансе отметили, что в районе места происшествия перекрыто движение транспорта.

"Перекрыто движение в сторону ТТК, просим водителей выбирать пути объезда", – говорится в телеграм-канале департамента.

Ранее в хостеле на Алма-Атинской улице, расположенном на первом этаже жилого дома, произошел пожар. В результате происшествия погибли восемь человек. Еще четверо были госпитализированы.