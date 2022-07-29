Четыре человека госпитализированы после пожара в хостеле на юге Москвы

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Фото: телеграм-канал ГСУ СК России по Москве
В результате возгорания в хостеле на Алма-Атинской улице, дом 7, корпус 2 госпитализированы четыре человека. Об этом сообщает в телеграм-канале пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве.
Там добавили, что для установления точной причины возгорания будет назначена пожарно-техническая экспертиза.
Кроме того, источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что в ходе тушения пожара были эвакуированы 200 человек. Восемь человек спасены пожарно-спасательными подразделениями.
Пожар начался в ночь на 29 июля в хостеле на Алма-Атинской улице дом 7, корпус 2. В результате происшествия погибли восемь человек. Был спасен один человек.
Также сообщалось, что решетки на окнах и попытки самостоятельно потушить возгорание привели к большому числу погибших. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц"
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