Четыре человека госпитализированы после пожара в хостеле на юге Москвы

Фото: телеграм-канал ГСУ СК России по Москве

В результате возгорания в хостеле на Алма-Атинской улице, дом 7, корпус 2 госпитализированы четыре человека. Об этом сообщает в телеграм-канале пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве.

Там добавили, что для установления точной причины возгорания будет назначена пожарно-техническая экспертиза.

Кроме того, источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что в ходе тушения пожара были эвакуированы 200 человек. Восемь человек спасены пожарно-спасательными подразделениями.

Пожар начался в ночь на 29 июля в хостеле на Алма-Атинской улице дом 7, корпус 2. В результате происшествия погибли восемь человек. Был спасен один человек.

Также сообщалось, что решетки на окнах и попытки самостоятельно потушить возгорание привели к большому числу погибших. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц"

